Gaúcha Saque e Pague espera acelerar expansão em 2020

A gaúcha Saque e Pague, de caixas eletrônicos, espera acelerar o ritmo de expansão em 2020, ano que deve ser transformador para o segmento devido aos planos do Banco Central de regular os arranjos de pagamentos de ‘saque e aporte’. A meta é elevar o faturamento em 40%, para R$ 165 milhões, frente a 2018, quando cresceu 30%.

Mais é mais. A futura regulação das empresas de caixas eletrônicos é positiva e pode beneficiar a Saque e Pague, conforme o presidente da empresa, Givanildo Luz. Isso porque a ideia é expandir o acesso a esse tipo de serviço, o que significa trazer mais clientes para a empresa gaúcha. Com 27 parceiros entre bancos e fintechs, está presente em 1.600 pontos no Brasil.

Tudo igual. A Saque e Pague também é a favor de igualar as taxas cobradas a todas as instituições financeiras, independentemente do porte, o que não acontece hoje. Uma das críticas da autoridade monetária ao sistema é exatamente o elevado custo para fintechs e bancos digitais darem acesso aos seus clientes às redes de caixas eletrônicos (ATM, na sigla em inglês).

Grande e ineficiente. Mesmo com cerca de 170 mil caixas eletrônicos, segundo o órgão internacional RBR, com sede em Londres, o Brasil não possui uma rede eficiente. Isso porque a maioria deles não são interoperáveis como ocorre no México, onde todos os ATMs existentes são usados por quaisquer bancos ou fintechs.

