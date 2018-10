Gemalto cria conselho para apoiar empresas em segurança de dados

Diante da transformação cotidiana que virou a área de segurança de dados, a Gemalto, focada em segurança digital, desenvolveu um conselho com especialistas no tema para apoiar as empresas. Líderes de segurança de informações de todo o mundo e de diferentes setores da indústria foram reunidos para que eles possam compartilhar suas ideias estratégicas sobre futuros problemas e desafios associados à proteção de dados.

Primogênito. O primeiro trabalho do Conselho da Gemalto já saiu do forno. No relatório “Em Segurança da Informação 2025: Os insights sobre o futuro da segurança de dados”, uma das constatações é de que as organizações se tornarão mais confortáveis com a criptografia. Outra previsão sinaliza que fraudadores e polícia continuarão seu jogo de gato e rato em torno do roubo de credenciais de identificação.

