Genial Investimentos compra fatia da Finchain

De olho na febre das criptomoedas, a Genial Investimentos, plataforma do Brasil Plural, acaba de fechar a compra de 18% na Finchain, empresa especializada em blockchain, criptomoedas e ofertas iniciais de moedas (ICOS, na sigla em inglês) e dona da corretora de criptomoedas FlowBTC, uma das maiores do País. Essa é a primeira plataforma de investimento no Brasil a dar esse passo. Além da negociação, a Finchain atua como plataforma de educação, assessoria de investimentos nesse segmento e na estruturação de ICOs. O valor da transação não foi anunciado.

