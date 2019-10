Genial Investimentos sai à caça de agentes autônomos

Coluna do Broadcast

Em meio à discussão no mercado se os agentes autônomos (AAIs) devem manter exclusividade ou não às plataformas, a Genial Investimentos sairá à caça desses profissionais. Hoje sua plataforma tem 300 profissionais autônomos conectados e a meta é chegar em mil até o fim de 2020.

Break point. Como parte da estratégia, a casa escolheu a terra natal de seu sócio mais famoso, o ex-tenista n.º 1 do mundo Gustavo Kuerten, Florianópolis, para realizar seu primeiro Genial Day na próxima semana, com a presença de diversos conhecidos do mercado. Guga, que é ainda o embaixador da marca, encerrará o evento.