Genom, do setor farmacêutico, mira expansão de 25% este ano

Coluna do Broadcast

A Genom, unidade de negócios da União Química Farmacêutica, projeta elevar a sua receita em 25% neste ano, após reforçar a equipe com a adição de 85 colaboradores. Se conseguir o feito, pode repetir o desempenho do exercício passado, quando expandiu o faturamento em 27%, para R$ 260 milhões, superando o mercado farmacêutico como um todo, que registrou, no mesmo período, crescimento de 11,9%, segundo a consultoria IMS Health.

