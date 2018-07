Geo Capital treina robô para sugerir ações no exterior

A GEO Capital, gestora brasileira que investe exclusivamente em ações no exterior, está ‘treinando um robô’ para apontar sugestões de compra e venda de papéis. As análises e decisões de investimento continuam sendo de responsabilidade dos times da gestora, que tem R$ 500 milhões sob administração. Ao ‘robô’ caberá sintetizar e classificar as informações fornecidas pelas equipes de análise, monitorar os preços das ações e fazer as sugestões.

Foco

Por meio do algoritmo, a GEO Capital quer otimizar e agilizar a tomada de decisões, para focar nas análises das empresas. A GEO acompanha 60 companhias no exterior. No ano passado, fechou parceria com a XP Investimentos, para ampliar a distribuição de seu fundo, alcançando investidores com capacidade de alocação mínima de R$ 25 mil.

