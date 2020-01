Gerdau mira ser uma B-Corp até o fim de 2021

A Gerdau está trabalhando para ter, até o fim do ano que vem, o selo de empresa “B”, ou simplesmente uma “B-Corp”, como são conhecidas as companhias que consegue unir o lucro com impacto social. No Brasil, a Natura tem a certificação desde 2014. Outras empresas menores também, sendo que a fabricante de cosméticos é a única de capital aberto. Sob o comando de Gustavo Werneck, a Gerdau iniciou os trâmites formais para obtenção desse título no ano passado e, ao longo de 2019, seguirá o plano de ação para sua obtenção. Nessa trajetória, a companhia irá, já em seu próximo relatório integrado, reportar seus indicadores de CO2 e abrir mais indicadores ambientais. A certificação é dada pela B Lab, organização norte-americana sem fins lucrativos que reconhece empresas não só por lucrarem, mas por cumprirem metas sociais, ambientais e de transparência.

