Gerencianet compra fintech Eva de olho em mudanças no vale refeição

A fintech de cobranças e recebimentos online Gerencianet vai assumir o controle da Eva, de benefícios corporativos, por valor não revelado. A empresa criada por Evanil Paula, vê oportunidades no setor com as mudanças no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), que regula benefícios como vale alimentação e refeição, e deve beneficiar fintechs da área.

O novo PAT acaba com o rebate, um desconto nas taxas cobradas dos estabelecimentos e que era repassado às empresas que contratam os cartões. Também cria a portabilidade, ou seja, o funcionário que recebe um benefício pode escolher recebê-lo por meio de outro cartão.

A Gerencianet espera que a Eva, criada no ano passado, ganhe musculatura com as novas regras. Antes, a fintech de benefícios era uma sociedade entre a Gerencianet e a Usemobile, de desenvolvimento de aplicativos. As três empresas são de Ouro Preto, que ganhou nos últimos anos um importante setor de tecnologia.

Outra oportunidade vista pela Gerencianet é na carteira de clientes, que conta com 290 mil usuários, parte pessoas jurídicas. Fundada em 2007, antes mesmo das regulações do Banco Central que criaram figuras como as instituições de pagamento, a Gerencianet processou R$ 15 bilhões em transações no ano passado, e espera chegar a R$ 22 bilhões neste ano.

