Geru atinge R$ 1 bilhão em empréstimos concedidos

Com quatro anos de atuação, a fintech de crédito pessoal Geru atingiu a marca de R$ 1 bilhão em empréstimos concedidos. A empresa oferece recursos sem garantia, com valores que vão de R$ 2 mil a R$ 50 mil e taxas conforme o perfil do usuário. Desde agosto, um dos fundos da fintech tem o rating avaliado pela Stardard & Poors.

