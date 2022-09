Gestão de grandes fortunas deve dobrar no mundo e chegar a US$ 500 bi em 2030

O mercado de gestão de grandes fortunas vai chegar a US$ 500 bilhões até 2030 no mundo, dobrando de tamanho em relação ao ano passado, prevê um novo estudo conduzido pela Bain & Company. Alguns achados interessantes do levantamento são de que a riqueza se espalhou no globo e a expectativa é de um ingresso de 250 milhões de potenciais clientes das gerações Y e Z, nascidos entre 1981 e 2012.

Clientes ‘emergentes’ devem vir das Américas, Ásia e Pacífico

Segundo a Bain & Company, esses clientes “emergentes” devem vir especialmente das Américas, Ásia e Pacífico, são mais proativos e autodidatas e, portanto, devem exigir o atendimento digital e personalizado para decisões de investimentos mais complexas.

Investimentos atrelados a critérios ESG devem crescer

Para os millennials que já investem, 75% consideram as boas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) um fator importante nas decisões de investimento. A Bain & Company prevê que ativos relacionados a critérios ESG serão cerca de 46% de todos os ativos sob gestão até 2030, acima dos 33% atuais.

