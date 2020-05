Gestor Luiz Braga deixa XP Asset e abrirá próprio fundo

O gestor João Luiz Braga deixou a XP Asset e abrirá sua própria casa de investimento. Em sua conta do Twitter, Braga disse que partirá para o “sonho” da sua vida. Ele escreveu que sai sozinho da gestora e criará o fundo com participação da própria XP. Braga trabalhou na Hedging-Griffo com Luis Stuhlberger, gestor do fundo Verde, e na GP Investimentos. A XP Asset seguirá comandada por Marcos Peixoto.

A XP confirmou a saída e disse, em comunicado, que não haverá qualquer mudança nos processos de investimento.

