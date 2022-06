Gestora Brio, do ramo imobiliário, vai entrar em mercado de crédito podre

A gestora de recursos Brio Investimentos, especializada no setor imobiliário, está preparando um novo fundo. Desta vez, a casa fará sua estreia no segmento de crédito podre (dívidas vencidas e não pagas), que atendem pelo nome formal de non-performing loans (NPLs, na sigla em inglês). Para essa jornada, a Brio iniciou a captação de até R$ 100 milhões em um fundo de direitos creditórios (FIDC).

A gestora, que trabalha com financiamento de construtoras e permuta de terrenos, não vai olhar apenas o seu setor de origem, mas todos os tipos de créditos podres, com preferência para modalidades de financiamentos que tenham ativos imobiliários ou rurais como garantia. O foco está na compra cirúrgica de pequenas carteiras, em operações de R$ 5 milhões a R$ 40 milhões, que são pouco visadas pelas grandes empresas do ramo.

Inadimplência tem contaminado operações de crédito

Diante dos problemas da economia brasileira – marcada por inflação, juros e desemprego elevados – a inadimplência contaminou muitas operações de crédito e abriu uma oportunidade de mercado. Apesar do nome aparentemente pejorativo, a comercialização de créditos podres é uma forma de desonerar bancos e empresas que carregam as dívidas vencidas em seus balanços e precisam manter provisões. Por parte da compradora, é possível ganhar dinheiro na recuperação da dívida principal, ainda que via oferta de descontos aos inadimplentes.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 02/06/22, às 16h44

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.