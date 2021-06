Gestora Cerberus prepara fundo de US$ 500 milhões para emergentes, com foco em AL

A gestora americana Cerberus está captando recursos para um fundo que pode chegar a US$ 500 milhões. A carteira é voltada para mercados emergentes, mas terá prioridade na América Latina.

A Cerberus negocia com o braço financeiro do Banco Mundial, a International Finance Corporation (IFC), aporte de até US$ 100 milhões nessa carteira.

Fundada em 1992 e com sede em Nova York, a Cerberus tem US$ 55 bilhões em ativos sob gestão. Com escritório em São Paulo, a gestora fez investimentos no setor imobiliário brasileiro, com participação na Brasil Brokers e ativos da BR Properties. A Cerberus atua em private equity (compra de participação), crédito corporativo, títulos hipotecários e compra de títulos de empresas em dificuldade.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 24/06/2021, às 15h13

