Gestora Constância, que usa inteligência artificial, inicia ida ao exterior

Dona de um modelo de alocação de recursos por meio de inteligência artificial e análise fundamentalista, modelo chamado de quantamental, a gestora Constância tem olhado para o exterior. A casa vai replicar sua estratégia de alocação nos mercados de ações do México, Índia e África do Sul. De modo resumido, hoje ela usa tecnologia para análise e cruzamento de informações financeiras de 300 ações brasileiras.

As alocações no exterior, a começar pelo México, estarão no fundo multimercado da casa, que começa a entrar nas plataformas de investimento, até o fim deste ano. A segunda etapa do projeto de internacionalização é o lançamento de um fundo no exterior para captação de recursos de estrangeiros interessados em mercados emergentes e neste modelo de investimento.

Num único dia

A Constância tem R$ 2,5 bilhões em ativos sob gestão, sendo R$ 1,3 bilhão em seu fundo bandeira, o Fundamento. A gestora espera alcançar R$ 3 bilhões nele, até o fim de 2022. O fundo multimercado deve chegar a R$ 1 bilhão, até o fim do mesmo ano.

A diferença da estratégia de alocação com ferramentas de inteligência artificial em relação aos “humanos” é a capacidade de analisar uma enorme quantidade de empresas em um único dia, de acordo com várias vertentes de risco. A desvantagem é que a escolha é fria, ou seja, podem passar despercebidas informações que não estão nos relatórios que as companhias enviam à Comissão de Valores Mobiliários. Por isso, a Constância tem analistas que fazem uma segunda leitura das 20 melhores ações selecionadas pelo modelo. A gestora também usa as negociações de alta frequência como estratégia, nas quais o ganho vem de desvios momentâneos de posições montadas em duas empresas que se cointegram.

