Gestora digital Vitreo lança seu quarto fundo

A Vitreo, gestora digital dos veteranos do mercado financeiro Patrick O’Grady, George Wachsmann, Paulo Lemann e Alexandre Aoude já alcançou R$ 2 bilhões de ativos sob gestão com menos de um ano de atuação no mercado. Com foco no público de varejo e investimento mínimo de R$ 1 mil, a casa acaba de lançar seu quarto fundo, sendo o segundo em Previdência. Há pelo menos mais quatro iniciativas planejadas ainda para este ano. A expectativa é alcançar os R$ 5 bilhões em captação até o final de 2019.