Gestora DXA tem R$ 200 mi para investir em empresas de menor porte este ano

Em tempos de juros em alta no mundo e recursos mais escassos no mercado, a gestora DXA Invest tem R$ 200 milhões para investir em pequenas e médias empresas de capital fechado até o fim do ano. O plano é fazer entre 5 e 10 aportes no segundo semestre. Na mira, estão companhias com pegada inovadora, que respeitem critérios sociais, de governança e ambientais (ESG, na sigla em inglês) e atuem em setores como alimentação saudável, beleza, animais de estimação, energia renovável e com potencial para exportação – além de bons resultados, é claro.

Empresa fez aporte de R$ 16 milhões na Beauty For All

A DXA tem R$ 1 bilhão sob gestão. Entre seus investimentos, anunciou há pouco mais de um mês aporte de R$ 16 milhões na Beauty For All (B4A), empresa que conecta indústrias, influenciadores e clientes de cosméticos. Em fevereiro, a DXA aportou R$ 20 milhões na Rizi Dental Center. Com o investimento, a rede de atendimento odontológica deve saltar de uma para 16 unidades em até um ano. Ao todo, investiu R$ 80 milhões no primeiro semestre.

Fundada em 2012, a DXA se classifica como a primeira gestora digital no Brasil de private equity e venture capital – como são chamadas as carteiras que compram participação em empresas. Com sede no Rio de Janeiro, tem unidades de negócios em São Paulo e Nova York, e escritórios em Curitiba e Fortaleza. Em agosto, a gestora planeja um evento no Nordeste com investidores interessados em oportunidades na região. Para o investidor, a cota mínima para entrar na DXA é de R$ 50 mil, mas o presidente da gestora Oscar Decotelli diz que a ideia é reduzir esse valor para R$ 10 mil ainda neste ano.

