Gestora Hedge Investments capta R$ 1,1 bi em cinco fundos em dois meses

A gestora Hedge Investments captou R$ 1,1 bi em cinco fundos nos últimos dois meses, com duas ofertas subsequentes e três ofertas iniciais (IPOs, pela sigla em inglês). A última oferta foi a primeira emissão do Hedge AAA FII, voltado para lajes corporativas de alto padrão, e que captou R$ 270 milhões para adquirir uma participação de 12,75% do Condomínio WT Morumbi, complexo com 94.000 m2 de área locável na Chucri Zaidan. Em 2020, a Hedge somou R$ 2 bilhões em captações e atingiu um patrimônio sob gestão de R$ 8 bilhões, com 150 mil clientes.