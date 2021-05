Gestora Inter contrata ex-PDG e Gafisa para setor imobiliário

Com quase R$ 5 bilhões em recursos sob gestão e um plano de crescimento acelerado para os próximos anos, a Inter Asset contratou Daniel Viana como diretor de investimentos imobiliários, um dos principais pilares da expansão da gestora. A casa pretende que essa área seja uma das mais representativas em captação de recursos.

Daniel Viana atua desde 2007 com investimento e desenvolvimento imobiliário e infraestrutura em algumas das maiores construtoras do País como PDG, OR e Gafisa, e já atuou em operações de fusões e aquisições, parcerias público-privadas, securitizações, entre outras.

Ao assumir o posto na Inter Assest, seu objetivo será expandir a atuação via fundos imobiliários e desenvolver negócios adicionais em incorporação, renda e dívida. A gestora conta com o fundo imobiliário Inter Títulos (BICR11), que deve ter uma emissão subsequente de cotas (follow on), e pretende lançar outros fundos.

