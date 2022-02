Gestora prepara fundo de até R$ 300 mi para compra e permuta de terrenos

A gestora de recursos Brio Investimentos, especializada no mercado imobiliário, vai abrir nos próximos dias a captação de recursos para seu novo fundo destinado a permuta. Nesse modelo, a gestora adquire terrenos aptos à construção de prédios residenciais e os entrega para as incorporadoras em troca de um porcentual do valor geral de vendas do empreendimento. A expectativa é de levantar algo entre R$ 250 milhões e 300 milhões até março.

Esse será o quarto fundo imobiliário do gênero lançado pela Brio. Esse tipo de negócio tem dado certo porque encontra uma boa demanda, especialmente entre incorporadoras de pequeno e médio porte, que têm menos fôlego financeiro e precisam de uma forcinha a mais para levar seus projetos adiante. Dessa vez, os recursos devem atender projetos além da cidade de São Paulo, chegando ao Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 11/02/22, às 17h45.

