Gestora Quantitas aposta em São Paulo para ampliar receita com distribuidores

Com saldo de R$ 1,8 bilhão sob gestão alcançado neste ano, um aumento de 40%, a Quantitas, gestora independente com sede em Porto Alegre, aposta numa base em São Paulo. Recém-inaugurado, o escritório tem como meta ampliar a participação das plataformas (distribuidores) na receita da empresa, de 3%, hoje, para 50% em três anos. A Quantitas começou a atuar com esse canal em 2018, por enxergar grande potencial de crescimento.

Trampolim. Atualmente, além dos 3% em distribuidores, a receita é dividida entre investidores institucionais (29%) – para os quais oferece fundos de renda fixa –, pessoas físicas (33%) e family office e fundos de fundos (35%) – fundos multimercados e ações. A expectativa também é que a base paulista, no Itaim Bibi, possa estreitar a relação com os principais agentes autônomos, family offices e fundos de fundos do País, segundo a gestora./Renata Pedini

