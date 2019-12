Gestora que mais lucrou com Magazine Luiza, Alaska diz já ter nova ‘estrela’

A gestora Alaska, que ficou bastante conhecida por ter surfado na valorização das ações do Magazine Luiza em meio ao bem-sucedido processo de transição em uma operação de comércio eletrônico com lojas físicas, diz já ter a substituta à altura em sua carteira. “Já existe o novo Magazine Luiza do Alaska”, afirmou Luiz Alves Paes de Barros, sócio da gestora Alaska, em evento na manhã de hoje.

Quem te viu, quem te vê. O Magalu, que foi o protagonista da carteira do Alaska até o mês passado, tem hoje uma posição de aproximadamente 12% ou 13% dentro do fundo. Em 2015, a ação da varejista – queridinha do mercado sem precedentes – valia R$ 0,46. Hoje, vale R$ 48,20 e isso porque já passou por alguns desdobramentos. O cálculo de valorização da ação desde o fim de 2015 é de aproximadamente 16.000%.

Em off. Não é por menos que esse é um dos maiores “cases” de ganhos de fundos do Brasil e um dos que mais geram curiosidade. O “novo Magalu” do Alaska, disse, ocupa uma fatia de 10% a 12% do patrimônio do fundo, sem abrir o nome do eleito. Na carteira do Alaska há posições conhecidas em Petrobras, Braskem e Log-in.

Notícia publicada no Broadcast dia 19/12/2019, às 13:35:45.

