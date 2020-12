A gestora RBR acaba de fechar a venda de dois prédios residenciais no bairro do Brooklyn, em Nova York, por mais de R$ 60 milhões. Ambos edifícios, que tinham sido adquiridos em 2019, faziam parte da carteira de 23 empreendimentos do RBR Club I, veículo de investimentos internacionais da RBR Asset.

