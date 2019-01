Gestora RBR Asset espera ampliar carteira de ativos imobiliários em 2019

Coluna do Broadcast

A gestora de recursos imobiliários RBR Asset espera ampliar a sua carteira de ativos neste ano, na expectativa de uma elevação do número de investidores – especialmente pessoas físicas – em fundos imobiliários (FIIs) e também o aumento da ocupação dos empreendimentos comerciais e oferta de novas alternativas para o financiamento bancário tradicional.

Construindo a carteira

Em 2018, a RBR captou R$ 500 milhões, adquiriu dez terrenos para projetos residenciais de alto padrão, comprou dois prédios corporativos e participou de 30 operações de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Com isso, a empresa está começando o ano de 2019 com um portfólio de oito fundos e R$ 1,4 bilhão em patrimônio sob gestão, um crescimento de 55% na comparação com o final de 2017.