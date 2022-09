Gestora Spectra lança sexto fundo de ativos alternativos de até R$ 2,5 bi

A gestora de ativos alternativos Spectra está abrindo um sexto fundo, com previsão de captar até R$ 2,5 bilhões junto a investidores brasileiros e estrangeiros. A primeira rodada de captação fecha em novembro e a intenção é levantar R$ 1,7 bilhão.

As alocações começarão no primeiro trimestre e devem seguir o mesmo roteiro dos fundos anteriores: um terço do valor a ser captado irá para fundos de private equity (que compram participações em empresas), venture capital (que investem em empresas iniciais), legal claims (disputas jurídicas), distressed (créditos não pagos), search funds (em que o empreendedor é mantido no negócio) e ativos reais, como mineração e óleo e gás, coinvestimentos e compra secundária de cotas de fundos. Já os outros dois terços serão destinados a investimentos em coparticipação com outras gestoras e cotas de fundos.

Empresa tem R$ 5 bi sob gestão

Desde que foi fundada há dez anos, a Spectra investiu, de forma direta e indireta, em mais de 500 empresas. Esteve presente em 12% das ofertas iniciais de ações (IPOs na sigla em inglês) feitas na B3 nos últimos cinco anos. A gestora tradicionalmente tem um novo fundo a cada dois anos e o último foi lançado em 2021, com volume arrecadado de R$ 1,7 bilhão. Atualmente, a Spectra tem R$ 5 bilhões sob gestão, em cinco fundos.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 16/09/2022, às 16h39

