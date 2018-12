Gestora SRM mira R$ 10 bi em crédito corporativo para 2019

A gestora SRM/TrustHub quer dar um salto no mercado brasileiro de crédito para empresas. Com presença no Brasil, Peru e Chile, a SRM estima chegar ao final de 2019 com um crescimento de 80% na originação de crédito e nos ativos sob gestão decorrentes de operações de empréstimo para capital de giro via desconto de recebíveis. A meta é alcançar perto de R$ 10 bilhões e R$ 2,8 bilhões, respectivamente. Para isso, aposta na agilidade para liberação de crédito, em tempo inferior ao dos grandes bancos, em consequência da tecnologia aplicada na análise de risco. Pesa também a favor o giro médio de sua carteira de crédito, de 60 dias, o que reduz a necessidade de análise de balanços das empresas.

Cerco

Outra estratégia na qual a gestora tem investido tempo e recursos é na criação de serviços e produtos para fidelizar seu público, que é composto em 85% por indústrias e empresas da cadeia produtiva. No ano que vem, pretende lançar um cartão pós-pago, complementando a opção do cartão pré-pago lançado em 2018. Em seu voo no mercado de crédito, estrutura também a entrada no segmento de meio de pagamentos.

