Gestora Terracotta busca R$ 50 mi para nova rodada voltada a startups de construção

A Terracotta Ventures, gestora de recursos especializada em startups do mercado imobiliário, está dando largada a um roadshow para apresentar seu novo plano de negócios a investidores. A companhia busca R$ 50 milhões para mais uma rodada de aportes em construtechs – como são chamadas as startups que atuam no ramo da construção – e proptechs – aquelas que olham propriedades. O dinheiro vai para o fundo Terracotta Warriors I, que tem outros R$ 50 milhões aplicados no setor.

O portfólio da Terracotta inclui participação em empresas como Yuca e Livance, que estão ganhando tração. Já na bancada de sócios dos fundos, há nomes de peso, como Cyrela, Gerdau e Vedacit. Agora, a intenção é atrair principalmente agentes do mercado financeiro, cujos cheques possam ser mais polpudos, diz o cofundador da Terracotta, Marcus Anselmo.

Nesta rodada, a Terracotta quer olhar os elos da cadeia de construção que demandam capital, mas não têm opções específicas de financiamento. É o caso, por exemplo, da atividade de compra de terrenos pelas incorporadoras ou da contratação de serviços de reforma por pessoas físicas. Segundo Anselmo, a ideia é aproximar os alocadores de capital das startups para originar novas linhas de financiamento.

O universo das startups do mercado imobiliário está em franco crescimento. O volume de aportes nas empresas em estágios iniciais movimentou R$ 750 milhões nos últimos cinco anos, pelas contas da gestora. O cálculo não considera rodadas de aportes em empresas que já ganharam escala, como Quinto Andar e Loft.

Mesmo com o ambiente econômico tumultuado, o entendimento dos sócios do fundo é que esse é um investimento de maturação no longo prazo, com capacidade para se sobressair à crise atual.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 25/10/21, às 09h57.

