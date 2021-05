Gestora Urca Capital mira captações de R$ 500 milhões no ano

A gestora de recursos Urca Capital Partners – especialista em fundos imobiliários – está planejando captar cerca de meio bilhão de reais até o fim do ano, apurou a Coluna. O entendimento da casa é que o setor de construção ainda guarda boas oportunidades de negócios, mas é importante se antecipar à conclusão do ciclo de alta da taxa básica de juros (Selic), que dará novamente alguma atratividade à renda fixa na comparação com as opções de investimentos em renda variável no mercado de capitais.

Uma das operações em análise é uma emissão subsequente de cotas do fundo Urca Prime Renda (URPR11) para levantar perto de R$ 200 milhões no meio do ano. O fundo investe na compra dos certificados de recebíveis de loteamentos vendidos a pessoas físicas e agora cogita explorar também o setor de multipropriedades – aquele em que o consumidor pode adquirir apenas uma fração de casas de praia, campo ou em estâncias turísticas para usar por apenas um mês do ano.

A Urca também tem em vista captar outros R$ 100 milhões para estruturar um fundo para o desenvolvimento de projetos imobiliários, em parceria com as empresas de construção. Em vez de ficar com a carteira de recebíveis das vendas dos imóveis, a ideia é entrar na concessão de crédito para obras. O risco aí é maior, pois envolve empreendimentos na planta. Mas também terá a perspectiva de retornos mais altos, como gostam os investidores profissionais.

Gestora prevê veículo de investimento para imóveis no exterior

A terceira tacada é a mais complexa e envolve até US$ 100 milhões em recursos com a estruturação de um veículo de investimento offshore para brasileiros comprarem cotas de imóveis comerciais nos Estados Unidos. O alvo são galpões e lojas ocupadas como varejistas triplo A, tipo Walgreens ou Outback. Esse projeto está em maturação desde o ano passado, rodeado de advogados especialistas em mercado de capitais e tributação de Brasil, EUA, Caribe e Europa.

