Gestora usa drone na comunicação com cotista de fundo imobiliário

Por Fernanda Guimarães

Depois de ver o número de cotistas subir, a gestora de fundos imobiliários Habitat Capital Partners, que tem entre seus sócios Marcelo Kayath, ex-executivo do Credit Suisse, recorreu às redes sociais para se comunicar com os investidores. Agora com 5,5 mil cotistas, a recém aquisição da casa foi um drone, batizado de Airbitat, que fará vídeos aéreos dos empreendimentos que compõem o portfólio da gestora e que agora serão compartilhados pelo Instagram.

Look to the stars. O número de pessoas físicas nos fundos imobiliários tem crescido na esteira da queda de juros. O número mais do que dobrou no ano, superando hoje os 470 mil investidores.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter