Gestora Valora lança fundo de R$ 300 mi para crescer em infraestrutura

A Valora, gestora com uma carteira de R$ 8,5 bilhões em ativos espalhados pelos mercados imobiliário, do agronegócios e de crédito privado, lançou um Fundo de Investimento em Participações (FIP) com objetivo de captar R$ 300 milhões para explorar o segmento de infraestrutura – seu novo braço de atuação. No longo prazo, a carteira de infraestrutura pode se tornar a principal da casa, superando a imobiliária que hoje totaliza R$ 2,7 bilhões.

A Valora não pretende ter participação direta nos projetos de infraestrutura, mas sim nos instrumentos de dívidas atrelados a eles. O novo fundo terá como objetivo a compra de debêntures de empresas que atuem nas áreas de aeroportos, rodovias, saneamento e distribuição de energia.

Gestores buscam explorar oportunidades no setor

Mais gestores estão se posicionando para explorar oportunidades no setor, que está crescendo após concessões bem-sucedidas e atualizações regulatórias que pavimentaram o caminho para chegada dos investimentos privados (caso do marco de saneamento). Isso tende fazer as empresas responsáveis pela construção e operação dos projetos buscarem recursos no mercado de capitais, em complemento às operações bancárias tradicionais.

A Valora entrou em infraestrutura neste ano. Para isso, foram contratadas Cristina Tamaso (ex-Quasar Asset Management, Odebrecht Transport e Itaú BBA) e Sofia Caccuri (ex-Quasar, XP e BTG Pactual) que lideram a área, respondendo ao sócio-diretor Alessandro Vedrossi. A gestora já levantou R$ 110 milhões no primeiro fundo nessa área, e os recursos estão sendo aplicados em certificados de recebíveis de saneamento, aeroportos e energia solar. A iniciativa foi uma espécie de ‘balão de ensaio’ para este fundo maior que está na praça agora.

FIP é reservado a investidores qualificados

O novo fundo de infraestrutura da Valora é reservado a investidores qualificados – aqueles que possuem mais de R$ 1 milhão aplicados. A captação está prevista para setembro, enquanto a aplicação dos recursos será feita ainda neste ano. O fundo será do tipo “cetipado”, conforme jargão do mercado. Isso quer dizer que será negociado em balcão organizado (antiga Cetip, absorvida pela B3) podendo vir a ser listado em Bolsa no prazo de até cinco anos. Caso isso não aconteça, o dinheiro do fundo volta aos investidores.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 26/08/2022, às 10h39.

