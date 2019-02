Gestoras abrem fundos temporariamente para aproveitar otimismo do mercado

Ao mesmo tempo, as gestoras JGP, Ibiuna Investimentos e Navi decidiram reabrir fundos temporariamente em fevereiro, para aproveitar a onda de otimismo do mercado. O JGP Strategy, principal multimercado da gestora, reabriu no dia 11 e será fechado novamente em 22 de março ou quando a captação alcançar R$ 1 bilhão. Como chamariz, está a recente adesão de André Jakurski, principal acionista da casa, à equipe de gestão dos multimercados locais.

Janela. Em meio ao aumento do volume diário de negociação na B3, a Ibiuna reabre temporariamente em 15 de fevereiro seu fundo de ações “long short”, com o objetivo de levantar R$ 370 milhões. Nesses fundos, o gestor, em geral, vende papéis que a carteira não possui diante da expectativa de queda e, com tal receita, investe em ações com potencial de valorização. Espera-se que operações de “long short” da gestora alcancem R$ 1,6 bilhão.

Diversificação. Com a mesma visão de diversificação de passivos, a Navi Capital decidiu reabrir seu “long short”, a partir do dia 18, até que o fundo alcance R$ 1,1 bilhão. Fechada desde setembro do ano passado, a carteira tem R$ 780 milhões sob gestão.