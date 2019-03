Gestores no exterior comemoram emissões de bônus da Petrobrás e do BB

As emissões de US$ 3 bilhões em bônus da Petrobrás ontem, dia 12, e de US$ 750 milhões nesta quarta-feira do Banco do Brasil foram comemoradas por gestores de fundos lá fora que compram esse tipo de papel. Ao contrário dos dois anos anteriores, quando as empresas emitiram montantes acima de US$ 9 bilhões entre janeiro e março, até agora o emitido chegou apenas à metade: US$ 4,5 bilhões. A ausência de novos títulos está limitando a possibilidade de “realizar lucro” por esses gestores, ou seja, vender papéis antigos com boa valorização para reinvestir em outros.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+