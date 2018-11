GetNet, do Santander, antecipa meta de 2019

A GetNet, do Santander Brasil, está bem perto de alcançar os sonhados 15% de participação no setor de adquirência com suas ‘maquininhas’. A meta era esperada somente para o final de 2019. Para este ano, a empresa mirava 14%. Mas, em setembro, o market share da GetNet já chegou a 14,5%, aumento de 3 pontos porcentuais ante o mesmo intervalo do ano passado. Em dois anos, o crescimento é de 4,77 pontos porcentuais.

