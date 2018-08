GetNet, do Santander, testa piloto ‘Uber’ para maquininhas

A adquirente GetNet, do Santander Brasil, está testando um projeto piloto nos moldes do Uber para manutenção e entrega das maquininhas (POS, na sigla em inglês). A primeira unidade está localizada na região da Berrini, próxima à sede do banco, em São Paulo. A ideia, ainda guardada sob sigilo, é expandir a rede de unidades físicas.

Vapt-vupt

Com o projeto, a GetNet espera fazer com que suas maquininhas cheguem mais rápido às mãos dos comerciantes. Tanto que a entrega é feita de bicicleta e em apenas alguns minutos. A adquirente conta com um parque de 900 mil dispositivos, número 20% maior que o de 2017. Procurada, a GetNet não comentou o novo projeto.

