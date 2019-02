Getnet faz atendimento sob medida no Rio de Janeiro

Adquirente de cartões do Santander Brasil, a Getnet inaugurou um modelo de atendimento customizado para o Rio de Janeiro. Além de um quiosque conceito, na praia de Copacabana, a dona das maquininhas vai até seus clientes na orla da capital fluminense utilizando bicicletas.

Ela é carioca. A ideia “made in Rio” surgiu a partir da parceria de mais de quatro anos que a Getnet e a Mastercard firmaram com a Orla Rio. Já o uso de magrelas para o atendimento aos clientes é uma extensão do projeto adotado em alguns bairros de São Paulo, em regiões com trânsito carregado.