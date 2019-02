Getninjas faz parceria e entra no aplicativo Rappi

Os serviços dos 500 mil profissionais cadastrados no GetNinjas agora podem ser pedidos também pelo aplicativo de entregas Rappi. É possível contratar profissionais que vão de serviços domésticos a mecânicos passando por churrasqueiros e até advogados. Hoje, 6% dos clientes que usam o aplicativo vêm por meio de parcerias como essa. No ano passado, o GetNinjas movimentou R$ 300 milhões e abriu as portas no México. (Cristiane Barbieri)

