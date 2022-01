Gigante chinesa dona do WeChat compra 5,5% das ações da brasileira Zenvia

A gigante chinesa de tecnologia Tencent Holdings, dona do WeChat, o aplicativo de mensagens mais popular do país asiático, revelou ter comprado 5,5% das ações classe A da brasileira Zenvia, que no ano passado abriu o capital na Nasdaq. O grupo chinês já é um dos maiores investidores minoritários na companhia gaúcha, que tem entre acionistas nomes como o JPMorgan e a gestora francesa La Financiere De L’echiquier.

A Tencent é avaliada em US$ 550 bilhões na bolsa de Hong Kong. Foi a primeira companhia da Ásia a bater nessa marca e é a 11ª empresa mais valiosa do mundo por valor de mercado.

Da Zenvia, especializada em serviços de comunicação entre empresas e clientes, em ferramentas como o WhatsApp, a chinesa tem 966 mil ações classe A, o equivalente a US$ 5,7 milhões, pelas cotações de hoje do papel. Os papéis foram comprados no mercado. O maior acionista individual da Zenvia é a Twilio, plataforma de comunicação em nuvem, sediada em São Francisco e investida da Amazon.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 18/01/22, às 14h41.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com