Google traz ex-PayPal para sua plataforma de pagamento

O Google trouxe a ex-diretora do PayPal Paula Paschoal para liderar a equipe responsável pelas estratégias e pelas alianças locais da plataforma de pagamentos do buscador. Ela terá como meta desenvolver projetos com empresas do setor financeiro e outros parceiros. Além de duas décadas em varejo eletrônico e meios de pagamento, Paschoal faz parte do conselho de administração da Viveo, empresa do segmento de saúde, e é conselheira consultiva da Pravaler, de soluções para o crédito imobiliário.

No mês passado, o Google fez o lançamento de uma segunda edição do programa “Cresça suas vendas com o Google”, que oferece suporte em meios de pagamento, gerenciamento de estoque e capacitação para pequenos e médios empreendedores. Nesse projeto, a plataforma tem a Cielo como parceira.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 22/07/2021, às 16h55.

