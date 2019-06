Governo Bolsonaro quer manter golden share no IRB Brasil Re

O governo de Jair Bolsonaro quer vender sua fatia no ressegurador IRB Brasil Re, de 11,7%, mas manter a golden share, ação que lhe dá direitos especiais, com alguns ajustes. A ideia da equipe econômica é permanecer com o direto de veto a temas envolvendo a companhia, como mudança de controle ou fusões. Por outro lado, Brasília quer abrir mão de indicar o presidente do Conselho de Administração do IRB e ainda um membro para o Conselho Fiscal.

Túnel do tempo. Por falar em golden share, o assunto voltou a andar no Tribunal de Contas da União (TCU) no mês passado. O tema começou a ser discutido no órgão em 2017 após consulta do então Ministério da Fazenda, durante o governo do ex-presidente Michel Temer.

Não andou. O julgamento das ações especiais chegou a ser incluído por duas vezes na pauta do TCU no ano passado, mas foi retirado. Na ocasião, a expectativa era de que o Tribunal desse aval para que o governo se desfizesse das golden shares, com as próprias empresas recomprando essas ações. Procurados, TCU, União e IRB não se manifestaram.

