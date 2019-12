Governo de São Paulo fecha parceria público-privada com Unimeds

O governo do estado de São Paulo fechou uma parceria público-privada com a Federação das Unimeds do Estado de São Paulo (Fesp). A parceria entra em vigor a partir de janeiro e torna possível a utilização de 44 hospitais da rede Unimed no Corujão da Saúde. O programa foi lançado na capital paulista em 2017, quando Doria era prefeito e, no início deste ano, foi expandido para todo o Estado. A meta é reduzir o tempo de espera na fila de exames como mamografias, ultrassonografias e endoscopias.

Digital. A ampliação do Corujão da Saúde ajudará a atender a população que vive na região metropolitana da capital. Além da rede de hospitais, a Fesp irá compartilhar com o governo um projeto de plataforma eletrônica para prontuários médicos.

