Governo de SP começa a ‘vender’ concessões de balsas a investidores na B3

O governo de João Doria (PSDB) começa a promover a concessão do Sistema de Travessias Litorâneas, que inclui as movimentadas balsas que ligam Santos ao Guarujá. A apresentação do projeto a investidores acontecerá nesta quinta-feira, às 14 horas, na sede da B3.

Oito travessias operadas atualmente pelo Departamento Hidroviário, órgão vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, serão concedidas à iniciativa privada para operação, conservação e manutenção. Juntas, movimentam diariamente 28 mil automóveis e 22 mil pedestres e ciclistas.

O investimento previsto ao longo do contrato, de 30 anos, é de cerca de R$ 280 milhões. O critério do leilão será o de menor valor de tarifa. De acordo com o secretário estadual de Logística e Transportes de São Paulo, João Octaviano Machado Neto, o leilão, marcado para 30 de março, deve ter competição.

O programa de concessões e parcerias tem sido uma das marcas do governo Doria. Entre os projetos já leiloados estão o Lote PiPa (Piracicaba – Panorama), com 1.273 quilômetros de rodovias, e o pacote de 22 aeroportos regionais. O mercado aguarda ainda os leilões do trecho norte do Rodoanel e do pacote de rodovias do Litoral Paulista.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 02/02/22, às 14h39.

