Governo de SP fará leilão de crédito de ICMS de R$ 30 mi

Coluna do Broadcast

Um valor de R$ 30,3 milhões em créditos acumulados de Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) será leiloado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Paulista –, no dia 3 de abril, com um deságio máximo de 7,85%. Esse é o 11.º leilão, que ocorre desde que o Desenvolve SP passou a aceitar créditos retidos na Secretaria da Fazenda como garantia em operações de capital de giro.

Origem. O certame acontece na plataforma eletrônica da B3 quando os prazos para pagamento vencem e as garantias são executadas. Até hoje, já foram leiloados R$ 220 milhões em créditos de ICMS.

