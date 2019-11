Governo de SP quer conceder marginais Tietê e Pinheiros em outubro de 2020

Por Letícia Fucuchima

O governo paulista prevê para daqui um ano a concessão das marginais dos rios Tietê e Pinheiros, projeto que está hoje em fase de modelagem. Pelo cronograma atual, o edital deve ir à rua em junho. Antes da entrega de propostas, prevista para outubro, o governo deve sair num roadshow em agosto para apresentar e vender o empreendimento a investidores. Detalhes financeiros do projeto ainda não foram divulgados mas, na época em que o primeiro anúncio foi feito, chegou-se a falar em investimentos privados de R$ 3 bilhões.

Acelera. Outros projetos paulistas de infraestrutura ganharam ritmo nos últimos meses e novas datas para sair do papel. Até julho do ano que vem, a gestão Doria espera já ter publicado os documentos para transferir à iniciativa privada o Sistema de Travessias Paulista, que envolve as travessias litorâneas entre Santos-Guarujá e Ilhabela-São Sebastião, e áreas para exploração de ecoturismo nos parques do Mosaico de Paranapiacaba, como o PETAR.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter