Governo de SP reavalia papel da Emae e pode desistir de privatizar a companhia

Após uma tentativa frustrada de privatizar a Emae no ano passado, o Governo do Estado de São Paulo agora estuda um novo modelo para a companhia, e pode desistir de vender o controle da empresa à iniciativa privada, disseram ao Broadcast Energia fontes que pediram para não ter o nome revelado.

Hoje, o governo paulista possui 97,6% das ações ordinárias da empresa e 0,2% das preferenciais, acumulando uma participação total de 39,0%. Outros 39,0% pertencem à Eletrobras, e 5,9% ao investidor Álvaro Otero. Há, ainda, 16,1% das ações pulverizadas no mercado.

Segundo essa mesma fonte, após a saída de João Doria do governo, em março deste ano, a nova gestão estadual passou a reavaliar a estratégia para a Emae, e cresceu a visão de que a empresa pode ter relevância para o estado no futuro.

A informação de que o governo reavaliará o papel desempenhado pela Emae e a pertinência da privatização procede. Segundo o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Fernando Chucre, a questão está sob análise. “Não há uma definição, mas de fato o governo fará estudos sobre o papel dela e a questão da privatização”, disse. Já a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo foi procurada, por e-mail, mas não retornou até a publicação da reportagem.

Histórico

A privatização da Emae era uma das principais vitrines do governo Doria no início do mandato e foi recomendada pelo Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização (CDPED).

Desenhada pelo ex-secretário da Fazenda Henrique Meirelles, a privatização era prevista para acontecer até o final de 2021, arrecadando entre R$ 800 milhões e R$ 1 bilhão aos cofres do estado.

Contudo, uma falha no processo de licitação para contratar os assessores técnicos e financeiros da operação, que homologou o Banco Fator como vencedor do pregão, fez a questão travar no Judiciário, frustrando os planos do governo.

O caso chegou ao judiciário em março do ano passado e se arrastou até meados de dezembro, quando o Tribunal de Justiça de São Paulo (TSJP) declarou nulos os atos feitos após o pregão eletrônico 50/2020 e decidiu que o consórcio Nova Emae, encabeçado pela Genial Investimentos, deveria ser considerado o vencedor da disputa por ter oferecido a melhor proposta.

Já a Secretaria de Fazenda alegava na ação que os documentos entregues pelo consórcio eram insuficientes para habilitação no certame.

Ativo

A Emae detém 960,8 megawatts (MW) em capacidade de geração hídrica, sendo o principal ativo o Complexo Henry Borden, em Cubatão, com 889,0 MW. O portfólio da empresa conta também com a usina Porto Góes, na cidade de Salto, com 24,8 MW; a hidrelétrica Rasgão, em Pirapora do Bom Jesus, com 22 MW, e a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Pirapora, de 25 MW. A empresa detém, ainda, a termelétrica Piratininga, em São Paulo, que desde 2007 está arrendada para a Baixada Santista Energia, subsidiária da Petrobras.