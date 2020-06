Governo decidirá em breve qual desconto máximo em pedágio da Nova Dutra

Brasília, 14/06/2020 – Apesar da expectativa de entregar em breve os estudos da concessão da Nova Dutra ao Tribunal de Contas da União (TCU), o governo federal ainda não bateu o martelo sobre qual será o desconto máximo de pedágio que os interessados poderão oferecer na disputa pela rodovia. Segundo apurou a Coluna, o número deve ser definido nos próximos dias. O leilão da Dutra será feito no novo formato elaborado pelo governo, decidido pela menor tarifa, com limite no desconto, e lances de outorga para o desempate.

O modelo híbrido de leilão também será usado nas concessões da BR-153/414/080, entre Goiás e Tocantins, e na BR-381/262, entre Minas Gerais e Espírito Santo. O formato foi arquitetado pelo ministério como forma de tentar evitar fracassos como a 3ª rodada de leilões rodoviários, quando a média de deságio no valor do pedágio oferecido pelas vencedoras chegou à marca de 50%, mas as operações deixaram a desejar no cronograma investimentos.

Apesar de o valor ainda não ter sido definido para a Dutra, fontes que acompanham o processo já sabem que a porcentagem deve ser maior do que a da BR-153, que já foi enviada para o TCU com deságio máximo de 12%. O ponto é um dos últimos temas a serem resolvidos para o projeto da Dutra. A ideia é apresentar o projeto na Corte ainda em junho.

Novo modelo de concessão rodoviária enfrenta rejeição

O modelo híbrido, no entanto, ainda enfrenta resistências por parte de alguns setores. A Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga (Anut), por exemplo, é uma das que rejeitam o formato. Segundo o presidente da Anut, Luiz Henrique Teixeira Baldez, a entidade lutará contra ele porque o formato prejudica o usuário. Hoje, a Anut terá uma reunião com o governo para se atualizar sobre o estágio final do projeto.

