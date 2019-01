Governo Doria fecha convênio e libera pagamento de IPVA em 12 vezes no cartão

O governo de São Paulo fechou parceria com a fintech Taki, de pagamentos móveis, para permitir o pagamento de débitos veiculares em dia e em atraso, além de multas, com cartão de crédito. O motorista poderá parcelar o pagamento em até 12 vezes, com juros médios de 2,60% ao mês. Até o momento, só era possível dividir em três prestações. A ideia é permitir o pagamento de débitos veiculares com cartão já na semana que vem no Poupatempo – central de serviços públicos do governo paulista. Na sequência, a rede de aceitação deve ser ampliada, agregando estabelecimentos e até mesmo bancas de jornais. Somente com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), o governo arrecadou cerca de R$ 8 bilhões no ano passado.

Na maquininha. O projeto anima de tal maneira a gestão de João Doria que também está em estudo ampliá-lo para o pagamento de tributos diversos em todo o estado de São Paulo. Cogita-se até mesmo munir policiais militares das chamadas maquininhas de cartão para que os motoristas em dívida com o governo possam quitar seus débitos na hora sem que tenham seus veículos rebocados em casos de atraso nos pagamentos.

Intermediária. A Taki, empresa habilitada pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, é uma subadquirente, plugada nas adquirentes Global Payments, Adiq, do B2S (ex-Bonsucesso), e PagSeguro, do Uol. Procurada, a Secretaria da Fazenda confirmou a informação e informou que assinou nesta quarta-feira, doa 09, convênio com duas operadoras financeiras que permitirá ao contribuinte realizar o parcelamento do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2019 por meio do cartão de crédito, contemplando também o pagamento do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) e o Licenciamento.

