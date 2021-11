Governo prometeu inaugurar 5G na América Latina, mas deve chegar em quinto

Diferentemente do anunciado pelo ministro das comunicações, Fabio Faria, o Brasil não será o primeiro país da América Latina a adotar a internet móvel de quinta geração (5G). Na verdade, o Brasil está na disputa pela quinta colocação.

Até aqui, Uruguai, Porto Rico, Suriname e Peru já ativaram o sinal de 5G. O Brasil pode ficar no quinto lugar caso coloque a nova tecnologia para funcionar antes do Chile, que realizou o seu leilão de frequências no começo do ano.

O Uruguai puxou a fila, em 2019. Entretanto, a cobertura por lá é muito pequena e a exploração comercial mal andou desde então. O lançamento teve mais viés de marketing.

Já em outros mercados, a competição está a todo vapor. Em Porto Rico, três empresas oferecem planos 5G: Claro, Liberty Mobile e T-Mobile. No Peru, são duas: Claro e Entel. Já no Suriname, a nova geração de internet é operada pela Telesur. Nesta semana, a Entel Chile anunciou parceria com a Ericsson para fornecer 5G por lá.

O Ministério das Comunicações foi questionado se gostaria de enviar algum esclarecimento, mas não respondeu à Coluna.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 05/11/21, às 16h54.

