Governo que defende avanço social precisa priorizar saneamento, diz Gesner Oliveira

A percepção de que “obra enterrada não dá voto” está começando a mudar gradativamente, na visão do economista Gesner Oliveira, coordenador do Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais da FGV EAESP e ex-presidente da Sabesp. Um dos maiores especialistas do setor de saneamento no País, ele acredita que o tema da universalização entrou de vez na agenda política brasileira e que o próximo governo terá que continuar priorizando investimentos na área.

“Os dividendos políticos dos investimentos em saneamento são pouco visíveis, fazer uma praça pública ou estádio de futebol dá mais votos do que fazer esgotamento sanitário, mas isso está mudando aos poucos”, avalia. Segundo o economista, os benefícios de se ampliar o acesso à coleta e tratamento de esgoto têm um impacto enorme sobre a saúde e a educação. “Um governo que defende progresso social precisa dar máxima prioridade ao saneamento e isso significa investimento. Quem pode fazer isso é a iniciativa privada, por isso as parcerias são tão importantes.”

Universalização demanda quase R$ 900 bilhões, segundo estudo

Segundo estudo da ABCON SINDCON, associação das operadoras privadas de saneamento, serão necessários aproximadamente R$ 893,3 bilhões para o Brasil ter 99% da população com água tratada e 90% com coleta e tratamento de esgoto até 2033 – metas estabelecidas pelo novo marco regulatório. A estimativa é que, desse montante, pelo menos R$ 308,1 bilhões precisem ser investidos nos próximos quatro anos, ou seja, no próximo mandato presidencial, a fim de não comprometer a meta.

Passada a eleição presidencial, Oliveira acredita que nada muda de forma estrutural no setor de saneamento. Ele lembra que o novo marco regulatório levou à contratação de dezenas de bilhões de reais em investimentos no País, o que precisa continuar acontecendo. “Temos um novo marco legal, com robustez jurídica, testada no STF. Não dá para falar em revogar o marco.”

O economista afirma que a ambição de levar serviços de esgotamento sanitário para 100 milhões de brasileiros, como prevê o novo marco, passa também pela questão ambiental, já que lagoas, rios e praias acabam contaminados quando não há tratamento adequado. “A questão do meio ambiente vem ganhando cada vez mais relevância, o novo marco representa o maior programa ambiental que o Brasil tem”, avalia.

‘Público e privado são complementares em infraestrutura’

Para o professor da FGV, o público e o privado são complementares no setor de infraestrutura. “De maneira geral, o investimento privado sozinho não elimina as lacunas no setor de infraestrutura. Como percepção de política pública, quando o estado põe recursos, ele chama recursos.”

Mesmo após a contratação robusta de investimentos em saneamento, o peso da iniciativa privada no setor ainda é baixo, em torno de 15%, observa o especialista. “Quem vai fazer o grande salto em saneamento é o setor privado, mas também é preciso investimento público.”

Atualmente, 1.141 municípios estão com contratos irregulares de saneamento. O grau de cobertura urbana de esgoto, no País, é inferior a 40%. A esse quadro se soma o fato de que os municípios estão combalidos em meio à crise causada pela pandemia, o que piora a capacidade de investimentos. Nesse contexto, Oliveira afirma que as concessões devem ser priorizadas no setor, já que dispensam contrapartida por parte do poder público e ainda arrecadam recursos com outorgas. Em projetos naturalmente deficitários, ele acredita que as parcerias público-privada (PPPs) poderão ser uma alternativa.

“Daqui para frente, devemos ter uma ênfase maior em concessões do que privatizações propriamente ditas, embora governos estaduais como de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo tenham uma propensão a privatizar suas companhias estaduais. As oportunidades para o setor continuam presentes, o apetite do investidor continua presente.”

Cumprimento do marco depende de atratividade do setor

Sobre o cumprimento do novo marco, Oliveira pondera que é preciso manter a atratividade no setor. Nesse sentido, a manutenção da regra que proíbe os contratos de programa (renovados sem licitação) é primordial, avalia. “A volta dos contratos de programa seria um grande retrocesso. Esses contratos nada mais são do que reserva de mercado, permitem que empresas estatais prestem serviços sem licitação. Isso seria ruim para a concorrência.”

Na visão do economista, o novo marco precisa ser mantido. “O (atual) Ministério da Economia exerceu pressão para o marco seguir adiante, talvez não haja a mesma pressão agora, mas o mais importante é aumentar o investimento. Um dos programas sociais mais importantes que o País pode ter é o saneamento, é difícil imaginar outra política pública que reúna, ao mesmo tempo, benefícios para saúde, educação e meio ambiente.”

