GPA turbina vendas com ofertas via aplicativos do Extra e Pão de Açúcar

A estratégia adotada pelo GPA de estimular os consumidores com ofertas sob medida nos aplicativos turbinou as vendas de algumas categorias no Extra e Pão de Açúcar. A participação dos combustíveis, por exemplo, saltou 30 vezes por conta das ativações feitas por meio dos aplicativos. Padaria, rotisserie, hortifrúti e perfumaria mais do que dobraram a sua participação nas vendas.

Na mosca. Em dois anos, as vendas identificadas, aquelas que o cliente digita o CPF para ter acesso aos descontos, aumentaram de 76% para 85% do total no Pão de Açúcar e de 47% para 55% no Extra. Hoje, mais de 8 milhões de pessoas têm acesso aos aplicativos das duas varejistas que oferecem preços menores a quem se identifica no celular e no caixa. Caso os usuários dos apps formassem um Estado, seriam o 10º do Brasil, entre Santa Catarina e Pará.

