GPA vira lojista de aplicativo da Ambev para vender a bares e restaurantes

O GPA agora vai vender produtos pelo BEES, plataforma da Ambev que funciona como um shopping virtual em que bares e restaurantes podem se abastecer não só de produtos da cervejaria, mas também de outras áreas. O Grupo Pão de Açúcar é o primeiro varejista a figurar entre os lojistas desse ambiente digital, que oferece mais de 400 itens, de 40 indústrias de categorias diferentes.

Com a parceria, quase 1 milhão de pontos de vendas atendidos pelo BEES no Brasil poderão comprar itens de marcas próprias do GPA, como produtos de limpeza, higiene, mercearia, além de outras marcas e vinhos oferecidos na rede de supermercados.

Modelo de negócio permite chegar a pequenos varejistas

Até o início do quarto trimestre, o GPA terá uma loja virtual dentro do aplicativo BEES. A entrega dos produtos da varejista será feita apenas na região metropolitana de São Paulo e operacionalizada pela GPA Log, empresa de logística do grupo, que tem a expertise de transporte de itens de supermercados. Segundo Marcelo Pimentel, CEO do GPA, o modelo de negócio permite que a empresa venda ao mercado B2B (entre empresas) e chegue a pequenos varejistas, com grande potencial de crescimento.

21/06/22

