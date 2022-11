GPS, de segurança e limpeza, quer faturar mais R$ 2 bi com aquisições em 2023

Após aumentar a receita por meio de aquisições em R$ 1,5 bilhão em 2021 e repetir o feito até setembro deste ano (com a perspectiva de chegar a R$ 1,750 bilhão até dezembro), o Grupo GPS planeja crescer outros R$ 2 bilhões apenas com compras de concorrentes em 2023 – e manter a trilha até 2030. As empresas do conglomerado prestam serviços em áreas como segurança, alimentação e limpeza e faturaram R$ 6,7 bilhões nos primeiros nove meses deste ano, com alta de 44% sobre o mesmo período do ano passado. O valor já supera os R$ 6,6 bilhões de receita de todo o ano de 2021.

Grupo fez oito aquisições este ano

Este ano, o grupo adquiriu 8 concorrentes em setores variados e espalhados pelo País. Ao mesmo tempo, tem crescido organicamente, com vendas cruzadas nos negócios adquiridos anteriormente. Segundo Marita Bernhoeft, diretora de relações com investidores do GPS, um cliente que compra serviços de segurança, por exemplo, pode ser atendido também em alimentação ou limpeza, com a vantagem de padrão de qualidade. O crescimento orgânico no terceiro trimestre foi de 12%, em relação aos três meses anteriores.

Esse crescimento via aquisições foi a proposta apresentada aos investidores no IPO (oferta inicial de ações, da sigla em inglês), realizado em abril de 2021, quando o grupo captou R$ 2,5 bilhões. Também emitiu debêntures no fim do ano passado. Boa parte dos recursos já foram usados mas, segundo Marita, o GPS é forte gerador de caixa, o que permite que prossiga no plano. “Crescemos 30% ao ano nos últimos dez anos e pretendemos manter essa toada”, diz ela.

Integração de negócios e treinamentos são desafios

Há, porém, desafios. Um deles é integrar empresas da chamada área de ‘facilities’ que costumam ter gestão pouco estruturada. Hoje, o grupo leva 119 dias para incorporá-las, incluindo a integração de sistemas e de cultura.

Outro desafio é o treinamento. Com 137 mil funcionários, sobretudo provenientes das classes C e D, o GPS deu escala ao aprendizado com um aplicativo no qual já foram feitos 3 milhões de treinamentos. São cursos em vídeos, áudios, quizzes e diplomas conseguidos graças à linguagem simples. Os treinamentos vão desde protocolos de cores de panos de limpeza a questões sociais como racismo, assédio e aspectos técnicos de segurança de trabalho.

Em relação aos ganhos, o GPS lucrou R$ 314 milhões nos primeiros nove meses de 2022, 22% a mais que no mesmo período do ano passado. Com atuação sobretudo em indústria e empresas prestadoras de serviços de infraestrutura, o grupo não sentiu os efeitos da pandemia.

